В Волгоградской области 1 февраля ожидаются снег и туман Фото: из личного архива Виктора Фролова.

Февраль в Волгоградской области начнется с небольшого потепления. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, 1 числа ожидается -2...+3 градуса. Хотя ночью будет довольно морозно – от 0...-5 до -10 градусов. В Волгограде в темное время суток будет -5...-7, днем -1...+1 тепла.

- Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, морось), туман, гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица, - уточнили в ЦГМС.

Автомобилистам стоит был внимательными во время движения по магистралям и соблюдать ПДД, чтобы не попасть в аварию.