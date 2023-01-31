«Ротор» потерпел второе поражение на зимних сборах

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» провел первый матч на учебно-тренировочном сборе в Крымске. «Сине-голубые» встретились с ивановским «Текстильщиком», которому уступили со счетом 0:1. Единственный мяч «Ротор» пропустил в конце первого тайма.

Стартовый состав «Ротора»: Литвенок, Зуйков, Обивалин, Кармаев, Пелих, Бутаревич, Родионов, Завезен, Бигулаев, Умаров, Максименко. Во втором тайме на замены вышли Шильников, Шмаков, Прищепа, Карасев, Ахмедаханов, игрок на просмотре.

В следующем матче на сборе в Крымске подопечные Алексея Стукалова 3 февраля сыграют с «Биологом-Новокубанск».

Напомним, ранее «Ротор» провел 2 товарищеских матча на первом сборе в Ессентуках, где разгромил «Ахмат-М» со счетом 5:0 и уступил махачкалинскому «Динамо» - 0:2.