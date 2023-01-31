Под Волгоградом в сгоревшем деревянном доме погибли супруги 62 лет

Под Волгоградом сгорел дом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 31 января, в Быковском районе в сгоревшем деревянном доме погибли супруги 62 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, трагедия произошла ранним утром, когда пенсионеры крепко спали. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 04.18 часов, на место оперативно выехали расчеты 34-й ПСЧ.

- Пожарные ликвидировали горение в 05.07 часов К сожалению, есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается, - уточнили в областном МЧС.

Жителей Волгоградской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности. в случае возникновения пожара необходимо позвонить по номеру «101».