В Волгоградской области из-за роста ОРВИ на карантин закрыли 14 школ

Роспотребнадзор сообщил, что за неделю в регионе число заболевших выросло на 3% Фото: Олег УКЛАДОВ

31 января Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом среди жителей Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, на 4 календарной неделе число инфицированных выросло сразу на 3%. Причем резко увеличилось количество заболевших детей школьного возраста – сразу на 25%. В связи с этим, при условии отсутствия по болезни 20% коллектива, на карантин закрыли 14 школ.

Чаще всего волгоградцы болеют вирусами негриппозной этиологии (риновирус, бокавирус, метапневмовирус), ковидом. Также наблюдается активность гриппа А/H1N1/swin09 и В.

Волгоградцам рекомендуют соблюдать простые правила, чтобы не заразиться. Лучше всего привиться от гриппа и ковида, особенно тем, кто находится в группе риска. Также необходимо носить маски, проветривать помещения, чаще мыть руки и следить за здоровьем.