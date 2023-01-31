В СВО погиб молодой военный Владимир Смирнов из Волгоградской области

Фото: администрация Камышина.

31 января стало известно о гибели в СВО на Украине молодого военнослужащего из Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, в ходе боевых действий оборвалась жизнь Владимира Смирнова.

- Он мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Владимира Смирнова искренние соболезнования, - прокомментировали в администрации.

Прощание с воином пройдет на его малой родине – в Камышине. Напомним, сегодня похоронили 21-летнего Мартина Назаряна из Камышинского района.