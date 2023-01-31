Песков: переименования Волгограда в Сталинград после поездки Путина не будет

Город готовится к празднику. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Президент России Владимир Путин 2 февраля 2023 года посетит Волгоград. Цель визита – мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил на встрече с журналистами Дмитрий Песков. При этом информация о переименовании Волгограда в Сталинград после поездки Путина не соответствует действительности.

«Будет ряд мемориальных мероприятий, будет общение с людьми», - рассказал Песков.

В программе визита Владимира Путина в Волгоград 2 февраля – традиционное посещение Мамаева кургана, где президент отдаст почести защитникам Сталинграда. После руководитель страны побывает на торжественном концерте в ЦКЗ, куда пустят лишь приглашенных. Также ожидается, что президент встретится с главой региона, сообщил Песков.

В программе торжеств в честь 80-летия Сталинградской победы – грандиозное световое шоу и видеоинсталляции на знаковых зданиях города, реконструкции, салют, фейерверки и военный парад. Город готовят к празднику, день и ночь идут репетиции парада и проекта "Мост памяти". В центре срочно обновили разметку на дорогах, а вдоль пути следования президента появились "потемкинские деревни". Страшные здания закрыли полотном.

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