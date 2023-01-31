Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 10:28

Песков: переименования Волгограда в Сталинград после поездки Путина не будет

Песков рассказал о цели визита Владимира Путина в Волгоград
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Город готовится к празднику.

Город готовится к празднику.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Президент России Владимир Путин 2 февраля 2023 года посетит Волгоград. Цель визита – мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил на встрече с журналистами Дмитрий Песков. При этом информация о переименовании Волгограда в Сталинград после поездки Путина не соответствует действительности.

«Будет ряд мемориальных мероприятий, будет общение с людьми», - рассказал Песков.

В программе визита Владимира Путина в Волгоград 2 февраля – традиционное посещение Мамаева кургана, где президент отдаст почести защитникам Сталинграда. После руководитель страны побывает на торжественном концерте в ЦКЗ, куда пустят лишь приглашенных. Также ожидается, что президент встретится с главой региона, сообщил Песков.

В программе торжеств в честь 80-летия Сталинградской победы – грандиозное световое шоу и видеоинсталляции на знаковых зданиях города, реконструкции, салют, фейерверки и военный парад. Город готовят к празднику, день и ночь идут репетиции парада и проекта "Мост памяти". В центре срочно обновили разметку на дорогах, а вдоль пути следования президента появились "потемкинские деревни". Страшные здания закрыли полотном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

1 и 2 февраля 2023 в Волгограде: программа праздничных мероприятий