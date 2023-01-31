В Волгограде молодой водитель «Лады» протаранил «Бентли»

Полиция проводит проверку. Фото: Александр ПАНОВ

Авария на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда произошла 30 января. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, в обеденное время 24-летний водитель «Лады» ехал по проспекту со стороны Качинцев в направлении Хорошева.

- Напротив дома № 83 по проспекту при совершении разворота на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомашиной «Бентли» под управлением 29-летнего водителя, - уточнили в полиции.

В итоге травмы получил 19-летний пассажир отечественной легковушки. Его госпитализировали. По факту аварии организована проверка.