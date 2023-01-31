В Волгограде вступил в силу приговор коммунальщикам за миллионную аферу

Участницы ОПГ не смогли обжаловать приговор Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде вступил в силу приговор трем коммунальщикам, которые занимались коммерческим подкупом. По решению Волгоградского областного суда инженеры ресурсоснабжающей организации Елена Вершинина, Анастасия Игнатова и Наталья Кравченко проведут несколько лет в колонии.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, с 30 сентября 2016 года по 5 февраля 2018-го Вершинина привлекла своих коллег в организованную группу для получения незаконного вознаграждения от потребителей. Горожане и предприниматели, которые соглашались на условия коммунальщиков, передавали им заниженные показатели объемов потребляемого тепла, эти данные инженеры направляли в ресурсоснабжающую организацию. Поиском клиентов и внесением неверных данных в отчетности занимались Игнатова и Кравченко. Сообщницы заработали примерно 1,5 миллиона рублей, половина из этих денег получила Вершинина.

Оперативным сопровождением занимались сотрудники регионального УФСБ. Расследовало уголовное дело Следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области. Вершинина и Игнатова частично признали вину, Кравченко – полностью.

Суд наказал участниц ОПГ сроками в колонии общего режима. Вершинина должна провести за решеткой 6 лет 2 месяца, Игнатова - 5 лет 6 месяцев, Кравченко - 2 года 8 месяцев. Они не согласились с приговором и подали апелляцию. Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, оставив решение без изменений. Оно вступило в силу.

- В отношении лиц, передававших незаконное денежное вознаграждение, уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием изобличению лиц, причастных к совершению преступлений. Также им произведен перерасчет стоимости поставленных энергоресурсов согласно фактическому потреблению, - отметили в прокуратуре.