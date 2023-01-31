Под Волгоградом 31 января прощаются с погибшим в СВО Мартином Назаряном

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31 января в Камышинском районе Волгоградской области прощаются с военнослужащим Мартином Назаряном, который погиб в спецоперации на Украине. Рядовому был всего 21 год. Он служил по контракту и без колебаний отправился в зону боевых действий, где отважно защищал жителей Донбасса. Погиб при обстреле

Похороны начнутся в 14.00 в Никольском кафедральном соборе Камышина. Родные, близкие, коллеги проводят Мартина Назаряна в последний путь. Его похоронят с соблюдением всех воинских почестей.

Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего.