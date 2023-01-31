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НовостиОбщество31 января 2023 8:36

Под Волгоградом 31 января прощаются с погибшим в СВО Мартином Назаряном

Похороны пройдут в Камышинском районе
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

31 января в Камышинском районе Волгоградской области прощаются с военнослужащим Мартином Назаряном, который погиб в спецоперации на Украине. Рядовому был всего 21 год. Он служил по контракту и без колебаний отправился в зону боевых действий, где отважно защищал жителей Донбасса. Погиб при обстреле

Похороны начнутся в 14.00 в Никольском кафедральном соборе Камышина. Родные, близкие, коллеги проводят Мартина Назаряна в последний путь. Его похоронят с соблюдением всех воинских почестей.

Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего.