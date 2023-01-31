Мэрия Волгограда задолжала 629 тысяч рублей за коммуналку в 30 домах

Мэрия задолжала за коммуналку арендованных помещений в домах центра города Фото: Екатерина СИМОХИНА

У администрации Волгограда образовался долг в 629 тысяч рублей по оплате за содержание общего имущества. Эти деньги чиновники задолжали управляющей компании «ЦентрВолга». УК направила иск в Арбитражный суд Волгоградской области.

Во владении управляющей организации находятся 30 домов на улицах Краснознаменской, Мира, Гагарина, Пушкина, Чуйкова, Пролеткультской, Соколова, Коммунистической, Советской, Ленина, Коммунистической, Порт-Саида, проспекте Ленина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, мэрии на праве собственности принадлежат нежилые помещения в 30-ти многоквартирных домах.

- Ответчиком длительное время не производилась оплата за содержание и ремонт общего имущества, - отметили в суде.

Судебное заседание по рассмотрению иска о долге администрации города состоится 21 февраля.