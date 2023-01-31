В Волгограде судят мошенника, который оформил кредит на незрячего мужчину

Волгоградцу грозит до 6 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, волгоградец оформил кредит на слепого знакомого. Это произошло в сентябре 2021 года. Находясь в гостях, обвиняемый попросил телефон, чтобы позвонить, а сам зашел в приложение банка, взял займ на 960 тысяч рублей и половину суммы перевел на свои счета.

- Потерпевший после звонка оператора узнал о наличии кредита и оперативно обратился в правоохранительные органы. Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал, - уточнили в прокуратуре региона.

Дело расследовали сотрудники полиции. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.