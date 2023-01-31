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НовостиПроисшествия31 января 2023 7:19

18-летний волгоградец заплатил мошенникам 40 тысяч за интим

Полиция возбудила уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело после обращения 18-летнего местного жителя, который при оплате интим-услуг стал жертвой мошенников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского УМВД, молодой человек нашел в интернете объявление и связался с диспетчером. Женщина объяснила условия получения услуги, одним из которых была предоплата.

- Юноша перечислил на указанные банковские реквизиты около 40 тысяч рублей. Однако после перевода денег, номер телефона мошенника оказался заблокирован. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился в правоохранительные органы, - уточнили в полиции.

Стражи порядка устанавливают личности мошенников, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ,