18-летний волгоградец заплатил мошенникам 40 тысяч за интим

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело после обращения 18-летнего местного жителя, который при оплате интим-услуг стал жертвой мошенников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского УМВД, молодой человек нашел в интернете объявление и связался с диспетчером. Женщина объяснила условия получения услуги, одним из которых была предоплата.

- Юноша перечислил на указанные банковские реквизиты около 40 тысяч рублей. Однако после перевода денег, номер телефона мошенника оказался заблокирован. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился в правоохранительные органы, - уточнили в полиции.

Стражи порядка устанавливают личности мошенников, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ,