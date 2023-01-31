Жителей Волгограда и области 3 и 4 февраля проверят на онкологию

Прием будет вестись в ЦАОПах Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области в медучреждениях 3 и 4 февраля пройдут Дни открытых дверей в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями. Пациентов будут принимать онкологи и нейрохирурги. Волгоградцы смогут пройти обследование в 13 медучреждениях.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, 3 февраля с 10.00 до 15.00 прием будет проводиться в центре амбулаторной онкопомощи в Волгоградской областной клинической больнице №1. После консультаций пациентов могут направить на дополнительное обследование.

4 февраля центры амбулаторной онкологической помощи Волгограда, Волжского и районов региона примут пациентов с 9.00 до 15.00. Отмечается, что прием будет проводиться по предварительной записи.

Волгоградская областная клиническая больница №1 – телефон 8 (8442) 33-83-39.

Клиническая больница скорой медицинской помощи №15 – 8 (8442) 32-52-60.

Клиническая поликлиника №1 - 8 (8442) 20-05-03.

Поликлиника №2 - 8 (8442) 73-12-30, 8-902-650-92-89.

Клиническая поликлиника №4 - 8 (8442) 20-09-01.

Клиническая поликлиника №28 - 8 (8442) 31-76-76.

Городская клиническая больница №1 имени С.З.Фишера (Волжский) - 8 (8443) 27-17-31.

Городская клиническая больница №3 (Волжский) - 8 (960) 881-71-24.

Калачевская центральная районная больница - 8 (84472) 3-41-36.

Михайловская центральная районная больница - 8 (84463) 2-36-71.

Палласовская центральная районная больница - 8-937-092-93-64.

Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова - 8 (84442) 3-13-00.

Центральная городская больница Камышина - 8 (84457) 3-70-30.