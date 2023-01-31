Волгоградцам советуют есть бананы от депрессии

Роспотребнадзор рассказал, какое количество фрукта принесет наибольшую пользу Фото: Олег УКЛАДОВ

31 января Роспотребнадзор Волгоградской области рассказал жителям о пользе бананов. Этот фрукт круглогодично продается в магазинах, стоит недорого и принесет много пользы, если им питаться правильно. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в бананах содержится триптофан. Аминокислота, которая при попадании организм превращается в серотонин – гормон счастья. Проще говоря, достаточное количество фрукта поможет справиться с депрессией, улучшится сон и память.

Также в бананах много углеводов, витаминов (аскорбиновая кислота, А, Е, В6), клетчатки, глюкозы и калорий. Так что нужно знать меру. Не нужно объедаться этим фруктом, за раз рекомендуется съедать один плод.

- Недозрелые фрукты содержат меньшее количество сахаров, а клетчатки в виде неперевариваемого крахмала и пектина в них больше. Такие бананы являются пребиотиками, то есть стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике. Если вы следите за фигурой, имеет смысл отдавать предпочтение именно таким плодам, - посоветовали эксперты.