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НовостиЗдоровье31 января 2023 6:53

Волгоградцам советуют есть бананы от депрессии

Роспотребнадзор рассказал, какое количество фрукта принесет наибольшую пользу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Роспотребнадзор рассказал, какое количество фрукта принесет наибольшую пользу

Роспотребнадзор рассказал, какое количество фрукта принесет наибольшую пользу

Фото: Олег УКЛАДОВ

31 января Роспотребнадзор Волгоградской области рассказал жителям о пользе бананов. Этот фрукт круглогодично продается в магазинах, стоит недорого и принесет много пользы, если им питаться правильно. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в бананах содержится триптофан. Аминокислота, которая при попадании организм превращается в серотонин – гормон счастья. Проще говоря, достаточное количество фрукта поможет справиться с депрессией, улучшится сон и память.

Также в бананах много углеводов, витаминов (аскорбиновая кислота, А, Е, В6), клетчатки, глюкозы и калорий. Так что нужно знать меру. Не нужно объедаться этим фруктом, за раз рекомендуется съедать один плод.

- Недозрелые фрукты содержат меньшее количество сахаров, а клетчатки в виде неперевариваемого крахмала и пектина в них больше. Такие бананы являются пребиотиками, то есть стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике. Если вы следите за фигурой, имеет смысл отдавать предпочтение именно таким плодам, - посоветовали эксперты.