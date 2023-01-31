В Волгограде срочно обновляют разметку и закрыли огромными полотнами частный сектор

Кадр с видео общественника Сергея Островского

За несколько дней до празднования 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде срочно обновили дорожную разметку. Свежие «зебры» появились накануне вечером в центре города на проспекте Ленина.

Рабочим пришлось наносить разметку в мороз и при достаточно плотном движении автомобилей. Дорожникам приходилось перекрывать полосы проезжей части. Разметку нарисовали в преддверии праздничных мероприятий. Тысячи горожан отправятся в центр на салют и световое шоу. Обновленная разметка должна помочь всем участникам дорожного движение лучше соблюдать правила, хотя бы в центре, потому что за зиму она стерлась по всему городу.

В Волгограде в преддверии юбилея Сталинградской Победы не только срочно наносят дорожную разметку в центре. Так на Второй продольной по улице Рокоссовского появились огромные полотна, которые закрыли непрезентабельные дома частного сектора и здания «Красных казарм». На многометровых баннерах вдоль дороги нанесены изображения в честь Сталинградской битвы.