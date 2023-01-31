Бастрыкин потребовал доклад о деле сироты из Волгограда, которой не дают квартиру Фото: из личного архива Виктора Фролова.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав сироты из Волгограда. Девушка еще в 2017 году выиграла суд. В решении четко прописано, что ее обязаны обеспечить жильем, но прошло много лет, а законные квадратные метры волгоградка так и не получила.

Девушке пришлось обращаться в следственные органы. В 2022 году волгоградский следком возбудил уголовное дело по статье 245 УК РФ

- Материалы проверки приобщены к уголовному дела для оценки действий должностных лиц администрации области на предмет злоупотребления полномочиями при реализации жилищных прав детей-сирот, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома.

Глава СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов предоставит доклад.