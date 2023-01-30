Генеральная репетиция парада в Волгограде пройдет 31 января

Репетиция начнется в 10 утра. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральная репетиция военного парада, который покажут по ТВ в день 80-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля 2023 года, пройдет в центре Волгограда утром 31 января 2023 года. Начнется она в 10.00. Жители и гости города-героя смогут посмотреть парад с улиц, а не с экранов телевизоров, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На генеральной репетиции парада утром 31 января 2023 года будут чеканить шаг около 1300 участников торжественного марша, а также техника.

Учтите, уже несколько дней центр Волгограда на время подготовки к параду и репетиций перекрыт для транспорта. По площади Павших борцов, по улице Мира (от Краснознаменской до Комсомольской), по Володарского (от проспекта до Коммунистической), по улице Гоголя (от Мира до Коммунистической), по улице Ленина (от проспекта до улицы Мира), а также по Аллее Героев не проехать до полудня 2 февраля. 31 января эти улицы будут недоступны и для пешеходов. Там будет ездить только военная техника.

С вечера 31 января список улиц, где будет не проехать, расширится.

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