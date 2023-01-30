В Волгограде выпустили памятные монеты к 80-летию сталинградской победы

Монеты из меди диаметром 4 сантиметра. Фото: мэрия

В Волгограде к 80-летию победы в Сталинградской битве выпустили эксклюзивные коллекционные монеты. Автором изображений стал известный художник и геральдист Владислав Коваль. На одной стороне памятной монеты диаметром 4 сантиметра, которую получат в подарок почетные гости юбилейных торжеств, изображена скульптура «Родина-мать зовет!», на другой – герб города-героя, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Медная 40-миллиметровая монета не является платежным средством, - рассказали в администрации Волгограда.

Памятные монеты уже отчеканили на Волго-Вятском монетном дворе. По словам Владислава Коваля, сделаны они по уникальной для России технологии – чеканка в «линзе». Одними из первых обладателей эксклюзива стали мэр Владимир Марченко и председатель гордумы Владлен Колесников.