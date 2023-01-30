60-летняя волгоградка идет под суд за убийство сына

Удар оказался смертельным. Фото: Семен ШПАК

Следователи Тракторозаводского района Волгограда завершили расследование уголовного дела об убийстве. Под суд пойдет 60-летняя мать, которая во время ссоры на даче зарезала своего 38-летнего сына, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

Трагедия случилась 18 ноября 2022 года на даче в одном из СНТ Тракторозаводского района. Волгоградка поссорилась с сыном и схватилась за нож. Удар в грудь оказался смертельным. Хотя мать тут же опомнилась и вызвала скорую, 38-летний мужчина через несколько дней скончался в больнице. Теперь дело рассморит суд. Матери-убийце грозит солидный срок.