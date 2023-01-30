Под Волгоградом у фермера нашли опасные творог и сметану

У фермера нашли опасные творог и сметану Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У фермера из Еланского района нашли опасные молочные продукты. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Волгоградской области. Сотрудники надзорного ведомства в ходе мониторинга системы «Меркурий» обнаружили, что физлицо не предоставило обязательные ветеринарные документы, содержащие информацию о происхождении товара.

- Мониторинговой группой выявлено, что на площадке физического лица оформлены документы на творог и сметану без указания сырья, из которого выработана продукция, - уточнили в ведомстве.

Таким образом фермер нарушил несколько требований законы и техрегламент «О безопасности пищевой продукции». Ему выдали предостережение и потребовали исправить нарушения.