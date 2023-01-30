В Камышине открыли мемориальную доску погибшему в СВО десантнику

Фото: Администрация Камышина

В городе Камышин Волгоградской области 30 января увековечили имя погибшего в ходе специальной военной операции Саргиса Мартиросяна. В индустриально-педагогическом колледже имени Маресьева открыли мемориальную доску в память о младшем сержанте, который был выпускником учебного заведения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Камышина.

Родные Саргиса Мартиросяна во время церемонии открытия мемориальной доски сообщили, что он 15 лет служил в ВДВ. В специальной военной операции он принимал участие с 24 февраля 2022 года. Во время выполнения боевых задач военнослужащий получил смертельное ранение.

Отметим, в декабре семье Саргиса Мартиросяна передали орден Мужества, которым младший сержант был награжден посмертно.