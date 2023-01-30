Ефрейтор Иван Данильченко из Волгоградской области погиб в СВО

Иван Данильченко. Фото: администрация Камышина, телеграм

В боях в зоне специальной военной операции на Украине погиб житель города Камышина Волгоградской области - ефрейтор Иван Данильченко. О гибели военнослужащего 30 января 2023 года сообщили в администрации города.

- Иван Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - рассказали в мэрии Камышина и выразили соболезнования семье павшего воина.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Ивана Данильченко, а также семьям всех погибших в спецоперации земляков.

Напомним, в Камышине планируют сделать мемориал всем жителям города, погибшим в СВО. На памятном знаке перечислят все имена воинов. Установить его планируют к годовщине начала специальной военной операции.