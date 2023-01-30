В Кремле подтвердили визит Владимира Путина в Волгоград

Владимир Путин посетит на неделе Волгоград Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Президент России Владимир Путин на текущей неделе посетит Волгоград. Визит главы государства в город-герой подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Путин действительно посетит на этой неделе Волгоград, - приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Визит Владимира Путина будет однодневным. При этом пресс-секретарь президента не сказал, в какой именно день глава государства посетит город.

Отметим, на этой неделе в Волгограде пройдут праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею победы в Сталинградской битве. Торжества пройдут 1 и 2 февраля.