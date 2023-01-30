Жительница Волгограда отсудила у мэрии 100 тысяч рублей за перелом ноги в подземном переходе

Решение суда вступило в законную силу Фото: Виктор Гусейнов

Центральный районный суд обязал мэрию выплатить жительнице Волгограда компенсацию морального вреда после падения в подземном переходе. Женщина поскользнулась 30 декабря 2021 года в подземном переходе на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе, в результате чего она получила закрытый перелом голени.

Волгоградка обратилась в суд. Она пояснила, что предупреждения о скольком покрытии не было. А с потолка капала вода, которая на плитке превращалась в лед, его не убирали и не посыпали реагентами. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, женщину бригадой скорой помощи госпитализировали, в больнице она пролежала до 19 января 2022 года. Еще 2 месяца она была на амбулаторном лечении. Кроме того, жительница Волгограда указала, что у нее после перелома сохранилась хромота, и долгое время не могла работать и вести обычный образ жизни.

Во время судебного заседания представитель администрации города возражал против удовлетворения иска, якобы женщина по своей неосторожности получила перелом.

- Проанализировав представленные доказательства, выслушав участников процесса, суд пришел к выводу, что причиной травмы истца явилось непринятие муниципальным образованием надлежащих и достаточных мер по обработке от наледи подземного пешеходного перехода, - отметили в пресс-службе судов.

По решению Центрального районного суда администрация Волгограда должна выплатить женщине 100 тысяч рублей. Чиновники подали апелляцию в облсуд, который не нашел основания для изменения постановления, оно вступило в законную силу.