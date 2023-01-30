Под Волгоградом в столкновении трех грузовиков пострадал водитель

В ДТП пострадал мужчина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

29 января на трассе в Урюпинском районе Волгоградской области лоб в лоб столкнулись два КамАЗа и грузовик «Фотон». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в аварии пострадал 48-летний водитель.

По предварительной информации, в тот вечер 61-летний мужчина за рулем КамАЗа ехал по ФАД «Каспий». На 642 километре он потерял управление над транспортом и выехал на полосу встречного движения. Сначала он врезался в другой КамАЗ.

- После чего на прицеп автомашины КамАЗа совершил наезд автомобиль «Фотон» под управлением 50-летнего водителя, который двигался со стороны Москвы, - уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

48-летний мужчина госпитализирован.