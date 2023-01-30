Под Волгоградом во дворе частного дома нашли обглоданное животными тело мужчины

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области обнаружено обглоданное животными тело 62-летнего мужчины. Трагедия произошла в поселке Куйбышев в Среднеахтубинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи организовали проверку.

- Обнаружен на территории своего домовладения в поселке Куйбышев. Организована проверка, назначено проведение судебно-медицинской-экспертизы, - уточнили в областном следкоме.

На теле погибшего отсутствуют признаки криминальной смерти. Скорее всего, гибель наступила в результате несчастного случая. Следы объедания животными появились уже после того, как мужчина скончался.