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НовостиПроисшествия30 января 2023 7:38

Под Волгоградом во дворе частного дома нашли обглоданное животными тело мужчины

Следователи организовали проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области обнаружено обглоданное животными тело 62-летнего мужчины. Трагедия произошла в поселке Куйбышев в Среднеахтубинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи организовали проверку.

- Обнаружен на территории своего домовладения в поселке Куйбышев. Организована проверка, назначено проведение судебно-медицинской-экспертизы, - уточнили в областном следкоме.

На теле погибшего отсутствуют признаки криминальной смерти. Скорее всего, гибель наступила в результате несчастного случая. Следы объедания животными появились уже после того, как мужчина скончался.