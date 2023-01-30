В Волгограде суд расторг брак у мужчины с двоеженством

Суд признал недействительным второй брак мужчины Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Суду в Волгограде пришлось разбираться в любовном треугольнике. Волгоградка подала иск на своего мужа, указав, что они поженились в 1976 году в Армении. В браке у них родились трое детей. Однако в 1995 году они расстались, только официального развода не было. Зато в 1998 году мужчина зарегистрировал новый брак на территории России. А сейчас между ним и первой женой возник спор о разделе имущества. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Мужчина пытался доказать, что его первая жена не может жить в их общем доме. Только по Семейному кодексу РФ не разрешается заключать брак между лицами, если хотя бы одно из них официально уже состоит в другом.

- Судом установлено, что заявленное истцом обстоятельство объективно подтверждается справкой, выданной Министерством юстиции Республики Армения, о том, что заключенный в 1976 году между сторонами брак не расторгался, - отметили в пресс-службе судов.

Мужчина предоставил в ЗАГС заявление о вступление в новый брак с неверными данными. В паспорте гражданина РФ у него не было отметки о регистрации первого брака. Ворошиловский районный суд встал на сторону первой жены гражданина Армении и признал его второй брак в Волгограде недействительным. Мужчина пытался обжаловать решение в облсуде, который оставил постановление без изменений.