В Волгограде при тушении горящего ВАЗа пострадал пенсионер

В Волгограде тушили пожар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тракторозаводском районе Волгограда в пожаре пострадал 67-летний мужчина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ЧП произошло вечером 29 января в северной части города-героя.

- Внутри гаража горел автомобиль «ВАЗ 2115» года выпуска по всей площади и вещи на площади 50 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

На место приехал пожарный расчет 1 ПСЧ. Спасатели тушили очаг возгорания практически час. в результате пожара пострадал пенсионер, который находился внутри гаража. Эксперты устанавливают причину случившегося.