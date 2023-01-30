Хроническую усталость испытывают 26% работников в Волгограде

На монотонную работу за компьютером жалуется почти каждый второй. Фото: Евгения ГУСЕВА

Среди ищущих работу волгоградцев 26% признались, что чувствуют хроническую усталость практически каждый день. В топ-5 причин, которые к этому привели, монотонная работа с компьютером (42%), накопившая за год усталость (34%) и длительное отсутствие отпуска (30%), а также семейные обстоятельства (24%) и поведение начальства (22%). Также среди причин назвали конфликты в коллективе и большую нагрузку. Такие данные опроса соискателей из Волгоградской области приводит служба исследований hh.ru, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Более трети опрошенных волгоградцев чувствует себя хорошо. Однако по 11% испытывают хроническую усталость раз в полгода либо в конце года, 9% - в конце каждой недели, 7% - каждый месяц. Чаще всего замотанными себя ощущают женщины, особенно в сфере маркетинга и PR. Все это приводит к подавленности (41%), повышенной тревожности (40%), бессоннице (36%), раздражительности (32%). Также 30% отмечают снижение эффективности (30%) и восприятия критики (23%).