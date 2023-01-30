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НовостиОбщество30 января 2023 6:22

В Волгограде на площади Павших Борцов прошла репетиция парада в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

В преддверии 2 февраля состоится еще генеральная репетиция парадного марша
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде прошла репетиция военного парада в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Тренировка состоялась 29 января.

В репетиции парадного марша приняли участие порядка 1300 человек, они же пройдут по главной площади Волгограда 2 февраля. В параде примут участие военнослужащие Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, сотрудники МЧС, ФСИН, Росгвардии, юнармейцы, воспитанники кадетских корпусов и классов, молодежных военно-патриотических движений. Некоторые парадные группы промаршируют в форме военных лет. Сотрудники МВД и МЧС будут в форме бойцов НКВД.

Во время репетиции участники военного парада 2 февраля при сопровождении военного оркестра отработали слаженность расчета знаменной группы, прохождение торжественным маршем и другие элементы строевых приемов.

Генеральная репетиция военного парада в честь 80-летия победы Сталинградской битвы состоится на площади Павших Борцов 31 января.

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