В Волгоградской области бездомные собаки покусали девочек 6 и 14 лет

Детям оказали медпомощь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области двух девочек 6 и 14 лет покусали бездомные собаки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, детей госпитализировали в ЦРБ. По информации облздрава, 26 января в больницу Быковского района привезли малышку 6 лет. Ей оказали первую помощь и перевезли в городскую клиническую больницу №1 в Волгограде.

- Состояние удовлетворительное, получает антирабическую вакцинацию, - уточнили в ведомстве.

27 января во Фроловскую ЦРБ госпитализировали 14-летнюю школьницу, которая также подверглась нападению собак. Сейчас девочка находится в травматологическом отделении, где также получает соответствующее лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.