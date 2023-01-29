Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 января 2023 14:30

Путин может посетить Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве

Это анонсировал телеканал «Россия-1»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
путин приезжал в Волгоград в 2013 году.

путин приезжал в Волгоград в 2013 году.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

29 января на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» анонсировали возможный приезд президента РФ Владимира Путина в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. Как отметил журналист ВГТРК и соведущий программы Павел Зарубин, точную информацию пресс-служба главы государства «сообщит своевременно».

Напомним, в городе-герое 1 и 2 февраля пройдут масштабные праздничные мероприятия, приуроченные к важному событию. На площади Павших Бойцов состоится военный парад, также волгоградцев ждут световое и пиротехническое шоу, реконструкции, видеоинсталляции Мост памяти и салюты (подробности).