Путин может посетить Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве

путин приезжал в Волгоград в 2013 году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

29 января на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» анонсировали возможный приезд президента РФ Владимира Путина в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. Как отметил журналист ВГТРК и соведущий программы Павел Зарубин, точную информацию пресс-служба главы государства «сообщит своевременно».

Напомним, в городе-герое 1 и 2 февраля пройдут масштабные праздничные мероприятия, приуроченные к важному событию. На площади Павших Бойцов состоится военный парад, также волгоградцев ждут световое и пиротехническое шоу, реконструкции, видеоинсталляции Мост памяти и салюты (подробности).