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НовостиПроисшествия29 января 2023 12:56

Под Волгоградом в «семерке» заживо сгорел 63-летний мужчина

Следком организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Следком организовал проверку

Следком организовал проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новоаннинском районе Волгоградской области в салоне «семерки» найдено обгоревшее тело 63-летнего местного жителя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится проверка. ЧП случилось на переулке Пролетарском, где владелица припарковала свой автомобиль и забыла закрыть дверь.

По предварительной информации, в салоне погиб мужчина, который злоупотреблял спиртными напитками и вел бродяжнический образ жизни. По всей вероятности, он залез в машину, чтобы погреться.

- Предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания – в месте обнаружения тела на водительском сиденье. Кроме термических ожогов, на теле иных повреждений не обнаружено, - уточнили в следкоме.