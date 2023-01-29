Под Волгоградом в «семерке» заживо сгорел 63-летний мужчина

Следком организовал проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новоаннинском районе Волгоградской области в салоне «семерки» найдено обгоревшее тело 63-летнего местного жителя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится проверка. ЧП случилось на переулке Пролетарском, где владелица припарковала свой автомобиль и забыла закрыть дверь.

По предварительной информации, в салоне погиб мужчина, который злоупотреблял спиртными напитками и вел бродяжнический образ жизни. По всей вероятности, он залез в машину, чтобы погреться.

- Предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания – в месте обнаружения тела на водительском сиденье. Кроме термических ожогов, на теле иных повреждений не обнаружено, - уточнили в следкоме.