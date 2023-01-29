17,5 тысяч волгоградцев получили высокотехнологичную медпомощь в 2022 году

Фото: пресс-служба АВО.

В 2022 году более 17,5 тысяч жителей Волгоградской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, сложнейшие операции жителям проводят в 9 клиниках. Волгоградцам не нужно уезжать в другие регионы.

По информации облздрава, в медицинских центрах есть современное оборудование, позволяющее опытным врачам помогать пациентам. Оперативные вмешательства проводятся в уронефрологическом и кардиологическом центрах, онкодиспансере. Чаще всего волгоградцам требуются операции в сферах травматологии и ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии и онкологии

Напомним, в прошлом году в регионе в рамках нацпроекта открыли новый корпус онкодиспансера, а также отделение травматологии в Волжском. В этом году планируется открыть радиологический корпус онкодиспансера и филиал в Урюпинске.