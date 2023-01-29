Под Волгоградом похоронили погибшего в СВО 22-летнего Ивана Журавлева

Фото: Маяк. Котово/t.me/mayakkotovo

В Волгоградской области 26 января простились с 22-летним Иваном Журавлевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на газету «Маяк», опубликовавшую печальное известие, молодой военнослужащий погиб под Донецком при исполнении воинского долга.

Иван родился и вырос в Котово, учился в средней школе №6. Его призвали в рамках частичной мобилизации. Вместе с остальными резервистами он проходил подготовку, а затем отправился в зону боевых действий. Жизнь Ивана оборвалась 19 января.

Похороны прошли в селе Нижние Коробки. Проститься с Иваном пришли все местные жители. Редакция «КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования родным погибшего военнослужащего.