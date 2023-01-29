В Волгограде 22-летний водитель ВАЗа врезался в столб и погиб

Водитель погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 29 января, в Красноармейском районе Волгограда в аварии погиб 22-летний водитель ВАЗа. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло около 08.00 часов на улице 40 лет ВЛКСМ. В утренние часы молодой человек ехал по делам.

- По предварительным данным, водитель напротив дома №55 не справился с управлением и совершил наезд на столб, - уточнили в полиции.

Удар был сильным. Машина перевернулась на бок, весь кузов автомобиля искорежен. У водителя не было шансов выжить, от полученный травм он умер на месте аварии. В настоящий момент экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства трагедии.