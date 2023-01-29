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НовостиПроисшествия29 января 2023 8:44

В Волгограде 22-летний водитель ВАЗа врезался в столб и погиб

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Водитель погиб на месте.

Водитель погиб на месте.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 29 января, в Красноармейском районе Волгограда в аварии погиб 22-летний водитель ВАЗа. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло около 08.00 часов на улице 40 лет ВЛКСМ. В утренние часы молодой человек ехал по делам.

- По предварительным данным, водитель напротив дома №55 не справился с управлением и совершил наезд на столб, - уточнили в полиции.

Удар был сильным. Машина перевернулась на бок, весь кузов автомобиля искорежен. У водителя не было шансов выжить, от полученный травм он умер на месте аварии. В настоящий момент экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства трагедии.