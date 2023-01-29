В Волгограде фитнес-тренер продавал клиентам сильнодействующие вещества Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала тренера одного из фитнес-клубов города, пойманного с поличным при попытке продать клиенту сильнодействующее вещество. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, мужчине 48 лет. Его при попытке сбыта повязали оперативники.

- У задержанного был изъят флакон с содержимым, которым согласно заключению экспертов, является сильнодействующим веществом, содержащее в своем составе сложные эфиры тестостерона, - уточнили в полиции.

В настоящий момент стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела. мужчине грозит приличный срок.