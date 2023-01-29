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НовостиОбщество29 января 2023 7:49

В Волгоградской области собрали 8 тонн шишек сосны для восстановления лесов

За год специалисты соберут порядка 11 тонн
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области собрали 8 тонн шишек сосны, которые используют для восстановления лесов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, всего планируют собрать более 11 тонн. Из этого количества шишек получат около 350 кило семян сосны крымской. В облкомприроде обещают, что специалисты смогут вырастить 1 миллион сеянцев, которые высадят на территории региона.

- В текущем сезоне сбор посевного материала ведут специалисты шести лесничеств региона. Самый большой объём на сегодняшний день получен в Ольховском лесничестве: более 4 тонн. Заготовка продолжается, - уточнили в обладминистрации.

Добавим, что ежегодно лесники засаживают соснами около 350 га. Всего же эта лесообразующая порода занимает территории площадью более 1,9 тысяч га.