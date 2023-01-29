На юге Волгограда 26-летний водитель «Форда» устроил ДТП со «Шкодой»

Водителя госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области 28 января произошло одно ДТП с пострадавшим. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД, авария случилась в Красноармейском районе города-героя примерно в девять утра.

26-летний лихач за рулем «Форд Фокуса» несся по улице Удмуртской со стороны Довженко в направлении 40 лет ВЛКСМ.

- Водитель не справился с управлением допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шкода» под управлением 64-летнего водителя, - уточнили в полиции.

В итоге травмы получил водитель «Шкоды». Его госпитализировали в больницу, врачи оказали необходимую помощь.