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НовостиОбщество29 января 2023 6:27

В Волгоградской области в конце января ожидаются туман и изморось

В воскресенье в южных районах региона будет пасмурно и тепло
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде будет -2 градуса.

В Волгограде будет -2 градуса.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 29 января, в Волгоградской области ожидается резкое потепление. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, речь об отдельных южных районах, где температура поднимется до +5 градусов. В среднем же по области ночью будет -7…-12, при прояснении до -17, днем - 0...-5. В городе-герое ночью ожидается -7...-9, днем 0...-2.

Также синоптики прогнозируют, что в последний выходной января будет пасмурно, осадков не ожидается. Автомобилистов предупреждают о туманах и изморози. На дорогах стоит быть внимательнее, не нарушать ПДД. Ветер юго-восточный с порывами до 11 метров в секунду.