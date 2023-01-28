В Волгограде лжеследователь обманул пенсионерку на 900 тысяч рублей

Пенсионерку вынудили оформить кредит на 900 тысяч рублей, которые она перевела аферистам Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Волгограда продолжают верить телефонным аферистам, перечисляя им большие суммы денег. Очередной жертвой мошенников стала 66-летняя пенсионерка. Ей позвонил неизвестный и представился следователем, убедив женщину, что она сможет помочь задержать аферистов. Позвонивший сообщил, что со счетом волгоградки прямо сейчас кто-то пытается снять деньги. Если пенсионерка будет следовать всем указаниям, то злоумышленников задержат, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- При этом аферист запретил женщине кому-либо сообщать о происходящем, чтобы не навредить следствию, - отметили в региональном Главке МВД.

Пенсионерка общалась с лжеследователем 3 дня, в течение которых она оформила кредит на 900 тысяч рублей. Эти деньги она перечислила на так называемый «безопасный» счет. После перевода мошенники перестали брать трубки. Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

- Уважаемые граждане, не верьте звонкам с информацией о попытках снятия денег с ваших счетов, не берите кредиты по указанию неизвестных лиц и не переводите деньги, - напоминают волгоградцам полицейские.