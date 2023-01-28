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НовостиОбщество28 января 2023 14:39

В Волгограде лжеследователь обманул пенсионерку на 900 тысяч рублей

Женщина поверила, что участвует в задержании преступников
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пенсионерку вынудили оформить кредит на 900 тысяч рублей, которые она перевела аферистам

Пенсионерку вынудили оформить кредит на 900 тысяч рублей, которые она перевела аферистам

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Волгограда продолжают верить телефонным аферистам, перечисляя им большие суммы денег. Очередной жертвой мошенников стала 66-летняя пенсионерка. Ей позвонил неизвестный и представился следователем, убедив женщину, что она сможет помочь задержать аферистов. Позвонивший сообщил, что со счетом волгоградки прямо сейчас кто-то пытается снять деньги. Если пенсионерка будет следовать всем указаниям, то злоумышленников задержат, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- При этом аферист запретил женщине кому-либо сообщать о происходящем, чтобы не навредить следствию, - отметили в региональном Главке МВД.

Пенсионерка общалась с лжеследователем 3 дня, в течение которых она оформила кредит на 900 тысяч рублей. Эти деньги она перечислила на так называемый «безопасный» счет. После перевода мошенники перестали брать трубки. Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

- Уважаемые граждане, не верьте звонкам с информацией о попытках снятия денег с ваших счетов, не берите кредиты по указанию неизвестных лиц и не переводите деньги, - напоминают волгоградцам полицейские.