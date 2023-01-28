В Волгограде на Мамаевом кургане пленили «немцев»

Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 28 января прошла масштабная военно-историческая реконструкция. На Мамаевом кургане реконструкторы из разных городов страны показали эпизод операции «Кольцо». Реконструкция была приурочена к 80-летней годовщине победы в Сталинградской битве.

Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», зрители погрузились в события 26 января 1943 года. В тот день на Мамаевом кургане навстречу друг другу шли войска 21-й и 62-й армии Донского фронта. Они окружали остатки немецко-фашистской армии и пленили врага. Масштабность реконструкции придавала пиротехника, напоминающая взрывы от боеприпасов, использование стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и формы тех лет.

Зрители реконструкции смогли посетить интерактивные площадки, сфотографироваться с военной техникой и принять участие в викторинах в рамках проекта «Путь к Победе».