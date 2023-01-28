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НовостиПолитика28 января 2023 12:12

В Волгоградской области пройдут танковые учения

Танкисты будут поражать цели и отработают навыки экстремального вождения
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Южный военный округ

Фото: Южный военный округ

Фото: Эдуард Пальгунов

Танкисты ЮВО проведут учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Экипажи будут стрелять из всех видов вооружения боевых машин различными способами. Будут отработана стрельба с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий, с совершением маневра на запасную позицию в дневное и ночное время суток. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Танкистам предстоит поразить внезапно появляющиеся и движущиеся мишени, а также цели на расстоянии до 2 500 метров. Некоторые мишени будут представлять собой бронеавтомобили и беспилотники, соответствуя их габаритам. После стрельб экипажи отработают экстремальное вождение.