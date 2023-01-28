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НовостиПолитика28 января 2023 10:26

В Волгоградской области простятся с погибшим в ходе СВО добровольцем

Михаила Литвинова похоронят в родном Котово
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Погибшего похоронят в родном Котово

Погибшего похоронят в родном Котово

Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгоградской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции добровольцем Михаилом Литвиновым. Смертельное ранение житель Котово получил 19 января. У 39-летнего мужчины остались жена и дети. Печальную новость сообщили родные Михаила.

- 19 января 2023 года не стало нашего любимого и дорогого друга, папы и мужа. Михаил погиб, исполняя свой долг, защищая нашу страну и наш покой, - рассказали родные добровольца.

Михаила Литвинова похоронят в родном Котово. Прощание состоится 30 января в 10.30 в часовне Серенского кладбища.