В Волгоградской области простятся с погибшим в ходе СВО добровольцем

Погибшего похоронят в родном Котово Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгоградской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции добровольцем Михаилом Литвиновым. Смертельное ранение житель Котово получил 19 января. У 39-летнего мужчины остались жена и дети. Печальную новость сообщили родные Михаила.

- 19 января 2023 года не стало нашего любимого и дорогого друга, папы и мужа. Михаил погиб, исполняя свой долг, защищая нашу страну и наш покой, - рассказали родные добровольца.

Михаила Литвинова похоронят в родном Котово. Прощание состоится 30 января в 10.30 в часовне Серенского кладбища.