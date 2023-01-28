В Волгоградскую область в 2022 году перебрались тысячи мигрантов

В Волгоград и область переехали тысячи россиян и иностранцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградскую область в прошлом году переехали тысячи мигрантов. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата по миграции населения, с января по ноябрь в регион перебрались 9 110 граждан других государств. 7 719 человек переехали из стран СНГ, 1 391 человек – их других государств.

Всего же в Волгоградскую область за 11 месяцев прибыли 50 833 человека, из которых 41 723 человека – это жители других стран. Наибольшее число приехавших регион остановились в Волгограде – 41,4%. 8,2% прибывших обосновались в Волжском, 4,9% - в Камышине. Наименьшее число мигрантов приехали в Клетский (0,5%), Фроловский (0,5%) и Даниловский районы (0,4%).