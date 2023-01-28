В Волгоградской области в январе резко выросло число аварий с пострадавшими детьми

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области резко увеличилось число ДТП, в которых пострадали дети. Январь 2023 года еще не закончился, а в течение него количество аварий с несовершеннолетними произошло больше, чем в январе-феврале прошлого года. К сожалению, один ребенок погиб. Страшную статистику привели в ГИБДД региона.

- За короткий период 2023 года у нас зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых одного ребенка мы потеряли. 19 пострадали. Чтобы был понятен масштаб трагедии, приведу цифры в сравнении с прошлым годом. За январь 2022 года было зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 детей. За январь-февраль прошлого года всего было зарегистрировано 15 ДТП и 18 пострадавших, - рассказал на брифинге, посвященном безопасности детей на дорогах, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Волгоградской области Антон Федотов.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Госавтоинспекция региона проводит с автомобилистами профилактические беседы, чтобы число аварий, особенно с детьми, стало меньше. Накануне во время мероприятия «Ребенок-пассажир» в Городищенском районе дорожные полицейские провели инструктаж по правилам перевозки детей с водителями транспортных средств. Инспекторы останавливали машины с маленькими пассажирами, проверяли, есть ли в салоне детские кресла и правильно ли они используются. Водителям были выданы специальные памятки.