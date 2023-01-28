Жители Волгоградской области должны заплатить налоги до 30 января

Волгоградцам напомнили о том, что нужно заплатить налоги Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителям Волгоградской области напомнили о необходимости до конца месяца заплатить налоги. Срок уплаты был продлен на 2 дня из-за выходных – с 28 до 30 января. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в УФНС России по Волгоградской области.

- Поскольку 28 января 2023 года является выходным днем, срок уплаты переносится на 30 января 2023 года, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что до 30 января волгоградцы должны заплатить 10 видов налогов. Среди них налог на прибыль организаций за декабрь 2022 года, ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль, страховые взносы за декабрь, сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 января 2023 года. Также за выходные налогоплательщики должны уплатить 1/3 НДС за четвертый квартал 2022 года, НДПИ и акцизы за декабрь, водный налог за 4 квартал прошлого года, налоги на игорный бизнес и на профессиональный доход за декабрь.