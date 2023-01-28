В Волгограде откроется центр для реабилитации пациентов после инсульта

Реабилитационный центр откроется в марте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде откроется специализированный реабилитационный центр для пациентов, которые перенесли инсульт. Планируется, что он заработает в марте. Подразделение будет создано на базе областной клинической больницы №1. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облздраве.

- Новое подразделение появилось благодаря регпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», - добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В реабилитационном центре восстановление будут проходить пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, нейрохирургические операции, переломы позвоночника, получили черепно-мозговые травмы. Ранее в региональном сосудистом центре областной больницы №1 открылся стационар для реабилитации пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы.