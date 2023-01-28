В Волгограде рота Почетного караула отмечает 55-летие

Рота Почетного караула была сформирована 55 лет назад Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 55 лет со дня образования отмечает рота Почетного караула на Мамаевом кургане. Ее сформировали 28 января 1968 года, рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Рота Почетного караула является элитным подразделением, попасть в которое очень непросто. Призывники проходят серьезный отбор, только самые лучшие из них получают возможность нести службу на главной высоте России. Кроме того, военнослужащие 46-й отдельной роты Почетного караула участвуют во всех значимых мероприятиях в музее-панораме. Также она по традиции открывает военные парады в Волгограде.