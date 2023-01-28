На второй сбор «Ротор» взял 30 футболистов

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» накануне отправился на второй сбор, он у волгоградской команды начнется 28 января в городе Крымск Краснодарского края. Тренерский штаб «сине-голубых» взял 30 футболистов, один из которых с повреждением.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора», на сборы отправились вратари Литвенок, Нелюбов, Олейник, Самок, защитники Госинкеев, Зуйков, Кармаев, Обивалин, Пелих, Прищепа, Сухомлинов, Шарков, Шильников, полузащитники Ахмедханов, Бутаревич, Вершков, Завезен, Карасев, Магомедов, Мартусевич, Михайлов, Родионов, Сафронов, Трифонов, Шаталов, Шмаков, нападающие Бигулаев, Максименко, Умаров.

В составе «Ротор» есть травмированные. Отправился в Крымск Магомедов, но он будет проходить реабилитацию под присмотром врачей клуба. В Волгограде остался Мартынов, которому предстоит медицинское обследование.

Стало известно, что подопечные Алексея Стукалова на втором сборе проведут 4 матча. 31 января они сыграют с ивановским «Текстильщиком», 3 февраля предстоит спарринг с «Биологом-Новокубанск», 10 февраля – с «Тверью». Еще один матч запланирован на 7 февраля, соперник по нему пока не утвержден.